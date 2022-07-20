Двести орловских призывников пополнили ряды Западного военного округа

Подведены итоги весенней призывной компании.

Двести уроженцев Орловской области были призваны в Вооруженный Силы Российской Федерации в рамках весеннего призыва. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Призывная компания была окончена в пятницу, 15 июля. Все орловские новобранцы будут проходить службу в пределах Западного военного округа.

«Служба в армии и на флоте — почетная обязанность гражданина России, которая в перспективе даëт немалые преимущества. Можно сделать достойную карьеру в государственной структуре или ведомственном учреждении. Нередко военный билет просят и при устройстве в коммерческие структуры», — отметили в мэрии.

ИА «Орелград»