Двести орловских призывников пополнили ряды Западного военного округа

20.7.2022 | 12:28 Новости, Общество

Подведены итоги весенней призывной компании.

Двести уроженцев Орловской области были призваны в Вооруженный Силы Российской Федерации в рамках весеннего призыва. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Призывная компания была окончена в пятницу, 15 июля. Все орловские новобранцы будут проходить службу в пределах Западного военного округа.

«Служба в армии и на флоте — почетная обязанность гражданина России, которая в перспективе даëт немалые преимущества. Можно сделать достойную карьеру в государственной структуре или ведомственном учреждении. Нередко военный билет просят и при устройстве в коммерческие структуры», — отметили в мэрии.

ИА «Орелград»

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