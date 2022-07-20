Орловские власти попались на произвольном изменении сроков ремонт крыш

Ранее губернатор Клычков назвал эту информацию «вбросом».

Прокурорская проверка выявила факт произвольного изменения сроков капитального ремонта 556 домов. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Речь идет о нашумевшем истории с видеообращением граждан, возмущенных отменой капремонта крыш в их многоквартирных домах. Губернатор Андрей Клычков тогда назвал эту информацию «вбросом» и посетовал на то, что «никто даже не хочет читать документы».

Надзорное ведомство прочитало документы и выявило нарушения:

«Установлено, что в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 27.05.2022 №291 Краткосрочный план реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 2021-2023 гг. изложен в новой редакции, в отношении 556 домов произвольно изменены сроки ремонтных работ.

Вместе с тем, собственники соответствующих многоквартирных домов решение о переносе срока капитального ремонта не принимали. Органами власти при принятии указанного решения не приняты во внимание сведения о фактическом износе основных конструктивных элементов домов, срок ремонта которых перенесен, в связи с чем объективные основания для переноса срока их ремонта отсутствуют», — рассказали в прокуратуре.

В результате проверки очередное представление было вынесено в адрес Владимира Ивановского, зама Клычкова по развитию инфраструктуры. Кроме того, в отношении чиновников может быть возбуждено уголовное дело по статье «халатность» — соответствующие материалы уже переданы в СК.

ИА «Орелград»