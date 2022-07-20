Под Орлом простили группу похитителей зерна

20.7.2022 | 11:28 Закон и порядок, Новости

Процедура примирения сторон состоялась в зале суда.


Как сообщает пресс-служба Малоархангельского районного суда, органами предварительного следствия трое местных жителей обвинялись в тайном хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Из материалов дела следует, что в мае 2022 года данные граждане совершили кражу яровой пшеницы, принадлежащей компании «Орелагроинвест». Общая сумма похищенного имущества была оценена в 162 тысячи рублей. Обвиняемые вину в инкриминируемом им деянии признали полностью, в содеянном раскаялись.

Их действия были квалифицированы по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Подобное преступление наказывается как минимум штрафом в размере до 200 тысяч рублей. Максимально возможное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года. Однако в данном случае подсудимым откровенно повезло. В ходе предварительного слушания от представителя потерпевшей компании «Орелагроинвест» поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

В этом ходатайстве было указано, что причиненный компании вред обвиняемыми заглажен в полном объеме. Претензий у потерпевшей стороны к обвиняемым не имеется, поскольку они принесли извинения и полностью вернули похищенное. В свою очередь обвиняемые согласились на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. В результате Малоархангельским районным судом производство по уголовному делу о крупной краже зерна было прекращено по основаниям, указанным в статье 25 УПК РФ, то есть в связи с примирением сторон.

«При рассмотрении уголовного дела в порядке предварительного слушания суд изучил личности обвиняемых, которые не судимы, положительно характеризуются, и пришел к выводу о возможности прекращения уголовного дела, так как все условия прекращения уголовного дела соблюдены», — подчеркнули в пресс-службе суда.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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