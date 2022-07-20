В Орле на один депутатский мандат будут претендовать по шесть кандидатов

Завершено выдвижение кандидатов на довыборы в горсовет.

11 сентября, в день довыборов в орловский горсовет, на каждый из вакантных мандатов будет претендовать в среднем по шесть кандидатов.

Избирком объявил о завершении выдвижения кандидатур на сентябрьские выборы, и теперь 25 кандидатов поборются за четыре места в горсовете, которые освободились осенью 2021 года в результате перехода нескольких парламентариев из городского Совета в областной.

Ранее «Орелград» сообщал о выдвижении кандидатов от «Единой России», КПРФ и ЛДПР. За прошедшее время стали известны представители «Справедливой России», которые также примут участие в компании. Их будет всего двое — 23-летняя Адель Баталова и 25-летняя Оксана Сельницкая.

ИА «Орелград»