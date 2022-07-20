Сирену поставили на «беззвучный»: в Орле проверят систему оповещения населения

20.7.2022 | 8:49 Важное, Новости, Общество

Назначенная на 20 июля проверка средств оповещения пройдет в «тихом» режиме.

Сегодняшняя проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и системы экстренного оповещения населения пройдет в «тихом» режиме.

«Это значит, что жители Орла не услышат тревожных сигналов», — пояснили в пресс-службе администрации Орла.

Останется лишь визуальный знак для проверяющих, чтобы оценить исправность. Решение принято МЧС России, уточнили в горадминистрации.

ИА «Орелград»

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