В Орловской области количество точек кэшаута выросло в 4,3 раза

20.7.2022 | 10:41 Новости, Экономика

В первом квартале 2022 года орловцы сняли деньги через кассы 833 раза.

Сейчас действуют  132 точки кэшаута, а годом ранее была только 31, сообщает пресс-служба орловского отделения Банка России.

«Кэшаут действительно выручает в ситуации, когда нужна небольшая сумма наличными, а до ближайшего крупного населенного пункта, где есть банкоматы, несколько километров», — отмечает заместитель управляющего орловским отделением Банка России Григорий Миронов.

Напомним, в день с одной карты можно снять не более 5000 рублей, а в месяц – 30000. Для операции нужно совершить покупку, желаемая сумма будет добавлена в чек. Отметим, в регионе разработана и утверждена программа по повышению финансовой доступности в сельской местности и на малонаселенных территориях. В ее рамках и растут точки кэшаута.

ИА «Орелград»

 

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Орелград. 2022 год

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