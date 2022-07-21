Фонд кино поддержит орловские кинотеатры рублем

Объявлены результаты очередного отбора киноорганизаций.



Фонд кино объявил результаты очередного отбора организаций, осуществляющих показ фильмов. Сводная таблица опубликована на сайте этого Фонда. Сообщается, что оглашению итогов предшествовала процедура отбора. Сам проект ориентирован на «создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью жителей до 500 тысяч человек». Поясним, что речь идет о финансовой поддержке. Средства выделяются на оснащение кинозалов в регионах современным цифровым оборудованием.

По итогам конкурсного отбора были утверждены 103 кинозала из 49 субъектов Российской Федерации. В список организаций, осуществляющих показ фильмов и утвержденных к получению денежных средств, вошли и три кинозала, расположенные в Орловской области. Один из них находится в поселке городского типа Колпна. Речь идет о кинозале муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» (сокращенно – МБУК «КДЦ»). Кроме того, поддержку от Фонда кино получат два кинотетра, расположенные в Орле. Судя по списку победителей отбора, речь идет о кинозалах, управляемых компанией «Орелкиноцентр». Согласно данным сайта этой компании, на территории Орловской области она управляет двумя кинозалами в кинотеатре «Современник» в Орле, а также одним кинозалом в кинотеатре «Октябрь» в Ливнах.

«В 2017 году организация перепрофилировалась на сотрудничество с торгово-развлекательными центрами, — говорится на сайте «Орелкиноцентра». — Был заключен договор с ТЦ «ЦУМ» г. Орел и создан кинотеатр «ЦУМ-кино», 4 кинозала. В 2018 году к нашей сети присоединились две муниципальные площадки, прошедшие отбор на оказание финансовой помощи от Фонда Кино: к/т «Юность», пгт Глазуновка, к/т «Покровский», пгт Покровское».

Что касается параметров финансовой помощи, то, по данным федерального издания «Коммерсант», каждый кинозал получит на модернизацию 9 миллионов рублей. Издание также поясняет, что Фонд кино отобрал восемь кинозалов для «оснащения современным цифровым оборудованием» в населенных пунктах Черноземья. Средства получат также Воронежская и Белгородская области. Таким образом, общая сумма средств, выделенных на кинозалы макрорегиона, составит 72 миллиона рублей.

ИА «Орелград»