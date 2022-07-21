Орловский областной суд отменил оправдательный приговор, вынесенный присяжными

21.7.2022 | 16:10 Закон и порядок, Новости

Ранее в Ливенском районе присяжные оправдали мужчину, который завершил пьяный конфликт смертельными ударами палкой.

Апелляционное определение Орловского областного суда отменило оправдательный приговор суда присяжных, оправдавшего мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В августе 2020 года житель Должанского района, будучи пьяным, участвовал в словесном конфликте с жителем Ливенского района. В пылу страстей он нанес несколько ударов палкой, от которых потерпевший скончался в больнице.

В Ливенском районном суде коллегия присяжных заседателей решила оправдать обвиняемого, с чем категорически не согласилась прокуратура. Приговор был успешно обжалован, и уголовное дело отправлено на новое судебное рассмотрение.

Правда, решать судьбу подсудимого будут снова присяжные заседатели.

ИА «Орелград»

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