Условия премирования руководства МУПов изменили

Поправки в положение об оплате труда были рассмотрены городским парламентом.



Городской парламент обнародовал собственное решение, принятое на внеочередном, 26-м заседании городского Совета народных депутатов. В соответствии с этим документом внесены поправки в «Положение об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Орла». Проект документа на рассмотрение депутатов внес мэр города Орла. Само положение действовало с осени 2018 года. Поправки отвечают требованиям Трудового кодекса и касаются, прежде всего, механизма финансового поощрения руководящего состава МУПов.

Напомним, в предыдущие годы Контрольно-счетная палата города Орла неоднократно указывала администрации областного центра на то, что система премирования руководителей муниципальных унитарных предприятий, мягко говоря, стимулирующей не является. Премии, по сути, не были увязаны с результатами финансово-хозяйственной деятельности. Большинство МУПов в Орле годами являются хронически убыточными, тем не менее, денежные бонусы их руководители получали регулярно.

Согласно обновленной версии положения об оплате труда, выплата ежеквартальной премии заместителям генерального директора, выдаваемой не чаще одного раза в квартал в размере одного ежемесячного должностного оклада, возможна только при условии получения предприятием в отчетном квартале положительного финансового результата, то есть прибыли. Главным бухгалтерам ее разрешено выдавать при условии отсутствия нарушений в ведении бухгалтерского учета.

В новой редакции изложен пункт 5.3. Согласно ему, в целом выплата премий главным бухгалтерам предприятий производится при условии отсутствия нарушений в ведении бухгалтерского учета, порядке и сроках предоставления достоверной бухгалтерской, налоговой и прочей отчетности, а также в случае отсутствия замечаний к отчетности и первичным документам при проведении проверки со стороны контролирующих органов. Премии не выплачиваются в случае нарушения данных условий. Иными словам, в каком-то смысле возрастает значимость проверок, которые проводят те же аудиторы КСП.

Кроме того, положением утверждена базовая тарифная ставка руководителя предприятия, она составляет 30 558 рублей. «Изменение ежемесячного должностного оклада руководителя предприятия производится в случае изменения среднесписочной численности работников предприятия не чаще одного раза в год, — отмечено в новой версии документа. — При образовании убытка по данным годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий финансовый год, если это произошло в период исполнения обязанностей данного руководителя и наличия предбанкротного состояния предприятия, увеличение должностного оклада руководителя не производится».

ИА «Орелград»