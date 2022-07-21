В Орловской области задержан мужчина, укравший культиватор с витрины магазина

Инструмент находился в фойе магазина, вне зоны видимости продавца.

В Кромском районе задержан житель Железногорска, укравший культиватор с витрины магазина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

35-летний мужчина воспользовался тем, что инструмент был выставлен в фойе, стеллаж не был заперт, а само помещение находилось вне зоны видимости персонала. Впрочем, это не освободит злоумышленника от ответственности — возбуждено уголовное дело по статье «кража», а с мужчины взяли подписку о невыезде.

Отметим, что на задержание оперативникам уголовного розыска пришлось ехать в Курскую область. Когда фигуранта доставили в наш регион, он признался в содеянном и рассказал о том, что сбыл краденное в Орле. Нынешнее местонахождение культиватора устанавливается.

ИА «Орелград»