Во Мценске опустевший после пожара дом защитят от воров и вандалов

21.7.2022 | 9:54 Новости, Происшествия

Полиция установит круглосуточное дежурство на все время, которое жители дома проведут в пункте временного размещения.

Во Мценске предприняты меры для того, чтобы защитить от вандалов и воров дом, пострадавший при вчерашнем пожаре. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Напомним, вчера в обед загорелся трехэтажный жилой дом на улице Заводская. Спасатели провели эвакуацию 15 местных жителей, включая пятерых детей. Жертв удалось избежать, однако потушить возгорание оказалось непросто — на это ушло два часа.

Власти создали пункт временного размещения граждан. Для этого используется помещение Орловского техникума агробизнеса и сервиса в Мценске. Ближайшие несколько дней люди проведут там, а полиция, установившая круглосуточное дежурство на месте происшествия, обеспечит сохранность их имущества.

В результате пожара никто не пострадал, однако одной пожилой женщине стало плохо от волнения, и ее отвезли во Мценскую центральную районную больницу.

«В доме полностью сгорела кровля, по визуальному осмотру плит перекрытия верхнего этажа повреждений не обнаружено. В доме нет газоснабжения, жильцы пользуются электрическими плитами, но в ближайшее время электричества в доме не будет. Также в доме отключено водоснабжение», — рассказали в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»

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