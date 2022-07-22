Еще одна партия гуманитарки прибыла на линию фронта из Орловской области

22.7.2022 | 17:56 Новости, Политика

По просьбе солдат в посылку включили домкраты на 10 тонн.

Вчера на линию фронта прибыла очередная партия гуманитарного груза из Орловской области. Об этом сообщил отдыхающий с сыновьями в Калининграде губернатор Андрей Клычков.

Участники спецоперации получили собранные на Орловщине медикаменты, продукты питания, сигареты, белье и прочие необходимые вещи.

«Выполнили и просьбы наших солдат, для них специально были приобретены инструменты для ремонта техники: наборы ключей, болгарки, электроды, генератор, домкраты (10 тонн), костюмы сварщиков и т.д.», — рассказал советник губернатора Сергей Лежнев, который свой отпуск предпочел провести в кругу военных.

Отметим, что все желающие могут присоединиться к следующим сборам, в том числе — финансово:

Реквизиты для перевода, опубликованное пресс-службой губернатора:
Организация: ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ
ФОНД»
ИНН: 5751022350
КПП: 575301001
ОГРН/ОГРНИП: 1025700007970
Счёт: 40703810647000000407
БИК: 045402601
Наименование Банка: ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК
К/С: 30101810300000000601

ИА «Орелград»

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