Еще одна партия гуманитарки прибыла на линию фронта из Орловской области

По просьбе солдат в посылку включили домкраты на 10 тонн.

Вчера на линию фронта прибыла очередная партия гуманитарного груза из Орловской области. Об этом сообщил отдыхающий с сыновьями в Калининграде губернатор Андрей Клычков.

Участники спецоперации получили собранные на Орловщине медикаменты, продукты питания, сигареты, белье и прочие необходимые вещи.

«Выполнили и просьбы наших солдат, для них специально были приобретены инструменты для ремонта техники: наборы ключей, болгарки, электроды, генератор, домкраты (10 тонн), костюмы сварщиков и т.д.», — рассказал советник губернатора Сергей Лежнев, который свой отпуск предпочел провести в кругу военных.

Отметим, что все желающие могут присоединиться к следующим сборам, в том числе — финансово:

Реквизиты для перевода, опубликованное пресс-службой губернатора:

Организация: ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ

ФОНД»

ИНН: 5751022350

КПП: 575301001

ОГРН/ОГРНИП: 1025700007970

Счёт: 40703810647000000407

БИК: 045402601

Наименование Банка: ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК

К/С: 30101810300000000601

ИА «Орелград»