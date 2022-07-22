Карачевское шоссе Орла затопило после ремонта дороги и установки новых бордюров

22.7.2022 | 15:39 ЖКХ, Новости, Фоторепортаж

Пешеходы могут попасть на остановку только вплавь.

В социальных сетях опубликованы фото последствий ремонта одного из участков дороги на Карачевском шоссе. Ремонт асфальтного покрытия и установка новых бордюров привели к тому, что дождевой водой затоплены подходы к автобусной остановке.

Отметим, что ремонтные работы, проводимые компанией «Газресурс» (ранее «отличившейся» на ремонте Октябрьской), еще не окончены.

Ранее орловцы обсуждали последствия дорожного ремонта в Советском районе — на входе в поликлинику № 2. Там также выпадение осадков обернулось затоплением подходов к социально-значимому объекту.

ИА «Орелград», фото «Интересный город Орел | Орловчане!»

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