Более 300 тысяч нарушений выявлено на орловских дорогах

Значительную часть нарушений зафиксировали автоматические камеры.



В Орловской области в первой половине 2022 года сотрудниками ДПС было выявлено 311 818 административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Указанная статистика учитывает работу комплексов автоматической видеофиксации правонарушений. Такие данные приведены в информации регионального управления МВД о состоянии оперативной обстановки в регионе. Согласно им, в первой половине текущего года гаишниками также было вынесено 302 495 постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму 264,3 миллиона рублей.

Из них, с учетом льготного периода платежей, установленного законодательством, за полгода было взыскано 159,1 миллиона рублей. Из этих данных видно, что лишь две трети правонарушителей добросовестно оплачивают штрафы. Впрочем, с теми, кто забывает о таких платежах, в рамках исполнительных производств работают судебные приставы. Что касается структуры дорожных правонарушений, то большинство из них не относятся к категории грубых. Тем не менее, статистика по отдельным направлениям выглядит достаточно тревожно.

Например, по данным регионального управления МВД, за шесть месяцев текущего года по вине нетрезвых водителей на орловских дорогах было совершено 31 дорожно-транспортное происшествие. За то же время сотрудниками областного ГИБДД было пресечено 1116 фактов управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения в регионе в первом полугодии 2022-го было возбуждено 110 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ.

Кроме того, как ранее уже сообщал «Орелград», по фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды в этом году гаишниками было направлено 3258 материалов. По результатам их рассмотрения было принято 689 решений о лишении конкретных правонарушителей водительских прав на определенные судами сроки. Обращает на себя внимание и тот факт, что 228 водителей, допустивших грубые нарушения ПДД, по решениям судов были подвергнуты административному аресту.

ИА «Орелград»