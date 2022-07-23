Данные о химикатах собирают у жителей Орловской области

Сведения необходимы для их включения в соответствующий государственный перечень.



Управление Россельхознадзора продолжает прием заявок от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на включение в перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов. Как уточнили в пресс-службе ведомства, речь идет о пополнения базы данных Единого реестра поднадзорных объектов в государственной информационной системе. Образцы заявлений размещены на сайте ТУ Россельхознадзора.

«Внесению в ФГИС ППА подлежат все пестициды и агрохимикаты, за исключением пестицидов и агрохимикатов, реализованных физическим лицам для личного пользования, — напоминают в ведомстве. — С 1 июля 2022 года началась опытная эксплуатация ФГИС «Сатурн», которая продлится до 31 августа 2022 года. С 1 сентября 2022 года ФГИС «Сатурн» будет введена в промышленную эксплуатацию».

Тем временем, Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям подвело итоги государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в первой половине 2022 года. За отчетный период времени специалистами ведомства было проведено 104 контрольно-надзорных мероприятия. В ходе «проверок» было выявлено 169 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции.

Как отмечают специалисты, большая часть нарушений всплыла в ходе так называемых мероприятий без взаимодействия, когда контролируемая организация заранее о визите инспекторов не предупреждается. Считается, что такой механизм повышает качество контроля. Стоит также отметить, что значительная часть контрольно-надзорных мероприятий была проведена совместно с органами прокуратуры и полицией. По результатам рассмотрения составленных за полгода административных материалов виновные лица были привлечены к ответственности по статье 8.3 КоАП РФ. Общая сумма наложенных на них штрафов составила 367,4 тысячи рублей.

«В целях предупреждения совершения хозяйствующими субъектами нарушений законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами Управлением Россельхознадзора проведено 301 консультирование подконтрольных субъектов, 60 профилактических визитов, направлено 32 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — следует также из официального ведомственного отчета.

ИА «Орелград»