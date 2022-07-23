Орловчанку как бы простили за аферу вокруг Академии ФСО

Женщина взяла деньги за обещание, которое попросту не могла выполнить.



Орловский районный суд Орловской области поставил точку в уголовном деле, возбужденном в отношении местной жительницы по части 2 статьи 159 УК РФ. Органом предварительного следствия она обвинялась в совершении аферы. По версии следствия, дама преднамеренно ввела в заблуждение своего знакомого, пообещав ему помочь в трудоустройстве его сына в Академию ФСО России. Женщина заверила приятеля, что решить такой вопрос она может через другого своего близкого знакомого, якобы имеющего соответствующие связи.

На самом деле, по версии следствия, ничего такого делать женщина не планировала. Но при этом решила заработать. Она заявила потерпевшему, что услуга не будет бесплатной, и велела ему передать ее дочери 50 тысяч рублей. Кстати, дочь о преступных намерениях матери не знала. Потерпевший заплатил, но вскоре аферистка заявила ему, что требуется срочно доплатить еще 100 тысяч рублей. Мужчина согласился и передал через нового посредника затребованную сумму. Аферистка уверяла его, что 150 тысяч якобы требовал с нее тот самый знакомый, который будто бы хлопотал о трудоустройстве паренька в Академию ФСО. На самом деле дама деньги прикарманила.

Когда уголовное дело о мошенничестве дошло до суда, следователь подала ходатайство о его прекращении, мотивировав это тем, что обвиненная в крупном мошенничестве орловчанка впервые совершила такое преступление. Суд ходатайство удовлетворил и постановил прекратить уголовное преследование, освободив даму от уголовной ответственности. Обвиняемой в результате была назначена только мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70 тысяч рублей.

ИА «Орелград»