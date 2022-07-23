В Орле сняли 23-летний карантин

Сняты ограничения, введенные администрацией города в 1999 году.

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны по западному цветочному трипсу, установленной 23 года назад, уведомила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Соответствующий ведомственный приказ был подписан 19 июля 2022 года, а сам карантин был введен постановлением администрации города Орла от 5 апреля 1999 года. Особая зона была введена в то время на территории тепличного комплекса МУП «Зеленстрой».

Причиной введения карантина тогда послужило выявление в тепличном комплексе опасного вредителя растений — западного цветочного трипса вида Frankliniella occidentalis Pergande. Как поясняют специалисты, это небольшой насекомое широко распространено по всему миру. Оно поражает самые разные виды растений: косточковые, цитрусовые, бобовые, пасленовые, тыквенные, ягодные, цветочные и даже корнеплоды. Насекомые повреждают растения, питаясь их соком, из-за чего растение, в конце концов, погибает. Кроме того, эти вредители являются переносчиками вирусных заболеваний.

В ТУ Россельхознадзора подчеркнули, что уничтожить этого вредителя растений «очень сложно ввиду его высокой плодовитости, биологических особенностей развития и наличия устойчивого иммунитета ко многим химическим препаратам». В закрытом грунте применяют комплекс биологических, химических и агротехнических мер борьбы. На полное уничтожение популяции насекомого в муниципальных теплицах потребовалось 23 года. Но теперь специалисты после очередного осмотра карантинной фитосанирной зоны убедились в том, что популяция насекомого полностью уничтожена. Экспертное заключение дало основания снять затянувшиеся ограничения.

«В соответствии с действующим законодательством, мероприятия по борьбе с карантинными объектами осуществляются за счет средств граждан и юридических лиц, которые имеют в собственности, владении, пользовании и аренде подкарантинные объекты», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»