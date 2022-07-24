Под Орлом двух водителей лишили прав на 11 лет

24.7.2022 | 15:05 Закон и порядок, Новости

Отнюдь не мягкие приговоры вынес суд в Дмитровске.


Вступили в силу сразу два решения, которые по однотипным уголовным делам вынес Дмитровский районный суд Орловской области. В обоих случаях местных ранее судимых жителей обвинили в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 264.1 УК РФ. Так, в первом случае подсудимый был задержан полицией, поскольку он управлял автомобилем марки ВАЗ-21124, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как следует из материалов дела, он был отстранен от управления транспортным средством, так как инспектор ГИБДД при визуальном контакте обнаружил у него признаки алкогольного опьянения, а именно запах изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке.

В связи с этим водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, от которого он отказался в присутствии понятых. Отказался он ехать и в больницу. В судебном заседании мужчина виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью. Суд учел его предыдущую судимость и наказал пьяного водителя 9 месяцами лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет и 6 месяцев.

Во втором случае перед тем же судом престал другой местный житель, который ранее уже был судим за пьяную езду. В рамках предыдущего процесса он был наказан обязательными работами на 300 часов с лишением водительских прав на два с половиной года. Однако недавно сотрудники ГИБДД остановили для проверки в Дмитровск автомобиль ВАЗ-21102, за рулем которого находился указанный гражданин. Он был без прав и производил впечатление нетрезвого человека, однако проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения отказался. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы и на 5 лет и 8 месяцев запретил ему садиться за руль. Отбывать основное наказание в виде лишения свободы данный гражданин будет в колонии-поселении.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования