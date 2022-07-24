Под Орлом двух водителей лишили прав на 11 лет

Отнюдь не мягкие приговоры вынес суд в Дмитровске.



Вступили в силу сразу два решения, которые по однотипным уголовным делам вынес Дмитровский районный суд Орловской области. В обоих случаях местных ранее судимых жителей обвинили в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 264.1 УК РФ. Так, в первом случае подсудимый был задержан полицией, поскольку он управлял автомобилем марки ВАЗ-21124, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как следует из материалов дела, он был отстранен от управления транспортным средством, так как инспектор ГИБДД при визуальном контакте обнаружил у него признаки алкогольного опьянения, а именно запах изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке.

В связи с этим водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, от которого он отказался в присутствии понятых. Отказался он ехать и в больницу. В судебном заседании мужчина виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью. Суд учел его предыдущую судимость и наказал пьяного водителя 9 месяцами лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет и 6 месяцев.

Во втором случае перед тем же судом престал другой местный житель, который ранее уже был судим за пьяную езду. В рамках предыдущего процесса он был наказан обязательными работами на 300 часов с лишением водительских прав на два с половиной года. Однако недавно сотрудники ГИБДД остановили для проверки в Дмитровск автомобиль ВАЗ-21102, за рулем которого находился указанный гражданин. Он был без прав и производил впечатление нетрезвого человека, однако проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения отказался. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы и на 5 лет и 8 месяцев запретил ему садиться за руль. Отбывать основное наказание в виде лишения свободы данный гражданин будет в колонии-поселении.

ИА «Орелград»