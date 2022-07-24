У орловчанки конфисковали почти 2300 пачек сигарет

Сигареты по решению суда будут обращены в пользу государства.



Вступило в силу решение по уголовному делу, возбужденному в отношении жительницы орловского поселка Кромы. Районный суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий в крупном размере). Поясним, что женщина является индивидуальным предпринимателем. Ей принадлежит небольшая торговая точка. Судя по вывеске, товары там продаются по «смешным ценам». Причина столь низких цен отчасти объясняется материалами следственного органа.

Было установлено, что в феврале 2022 года женщина приобрела у неустановленного следствием лица немаркированные табачные изделия, а именно сигареты с фильтром в количестве 2259 пачек. Это была табачная продукция различных торговых марок, в том числе всемирно известных брендов. Вот только все эти пачки не имели специальных акцизных марок РФ, без которых оборот такой продукции запрещен. Нелегальные сигареты в магазинчике нашли сотрудники полиции.

Согласно заключению эксперта, общая стоимость сигарет (всего 2259 пачек) была рассчитана согласно средней цене, сложившейся на потребительском рынке Орловской области в феврале 2022 года. Для этого использовались данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области. Эксперт подсчитал, что изъятая продукция стоила по тем ценам порядка 354 тысяч рублей, а такая сумма с точки зрения закона является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая заявила о своем согласии с предъявленным обвинением в полном объеме и поддержала заявленное ею ранее ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Вердикт был оглашен в особом порядке. Женщина получила наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, которые она должна выплатить в доход государства. Кроме того, суд постановил конфисковать в собственность государства изъятые у бизнес-леди нелегальные сигареты.

ИА «Орелград»