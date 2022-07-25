Меч Победы будет продемонстрирован орловцам на День города

25.7.2022 | 17:50 Новости, Общество

Стала известна праздничная программа на 5 августа.

Меч Победы, врученный Орлу председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, покажут горожанам в День города, 5 августа. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, ранее 45 российских городов, включая Орел, удостоились меча, изготовленного мастерами Златоустовской оружейной компании.

«В 10.00 в сквере Танкистов состоится торжественная церемония подъема дубликата Знамени Победы. Впервые жители Орла увидят переданный городу на вечное хранение символ мужества и доблести – Меч Победы ⚔ Реликвию также презентуют в 11.30 на торжественной церемонии возложения гирлянды Славы в стеле «Город воинской славы», — рассказали в городской администрации.

Всего запланировано 120 праздничных мероприятий. С их программой можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.

ИА «Орелград»

 

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