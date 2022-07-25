На борьбу с борщевиком под Орлом потратили 650 тысяч рублей

Власти Орловского округа рассказали об эффективности муниципальной программы.



Администрация Орловского муниципального округа обнародовала данные о реализации муниципальной программы по борьбе с борщевиком Сосновского. Напомним, это опасное растение более полувека назад было завезено в нашу страну. Его предполагалось использовать для нужд животноводства, однако затем было установлено, что борщевик для этого совершенно не подходит. Увы, растение оказалось сорняком-вредителем, искоренить которое невероятно трудно.

В Орловском районе с 2019 года реализуется муниципальная программа, в рамках которой и проводятся работы по уничтожению ареалов произрастания этого опасного для природы и человека растения. Как уточнили в окружной администрации, в 2019 году специалисты провели первичное картирование заросших борщевиком земель населенных пунктов. Участки произрастания борщевика Сосновского тогда были нанесены на специальную карту-схему. С учетом площади этих ареалов формировались планы по борьбе с сорняком.

Первые обработки гербицидами очагов произрастания борщевика были проведены три года назад. Попутно силами сельских поселений борщевик скашивался. В 2020 году в связи с пандемией была взята пауза, работы продолжились в 2021 году. В 2022 году администрацией Орловского округа заключено три договора. Первый из них — на оказание услуг по уничтожению очагов произрастания борщевика с использованием агрохимикатов. Цена этого договора составила 500 тысяч рублей. На данный момент обработано 12,5 га площади, заросшей борщевиком. В администрации указали, что стоимость обработки 1 га составляет 40 тысяч рублей.

Еще два договора было заключено на оказание услуг по уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского механическим способом. Иными словами, деньги были выделены на покос. В первом случае за 100 тысяч рублей было обработано 2,86 га, а стоимость обработки 1 га составила 35 тысяч рублей. В рамках другого договора за 50 тысяч рублей борщевик был скошен на площади 1,43 га.

«Борьба с борщевиком Сосновского крайне сложна, его корни достигают длины двух метров, а семена сохраняют всхожесть в течение многих лет, — считают в администрации Орловского муниципального округа. — По этой причине муниципальная программа рассчитана на значительный срок и будет реализовываться до 2027 года. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы – 4,2 миллиона рублей (по 700 тысяч рублей ежегодно)».

ИА «Орелград»