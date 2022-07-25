Стали известны новые директоры двух орловских школ

Ирина Пирогова из «школы для трудных подростков» возглавила школу № 11 им. Пясецкого. Также нового директора встречает школа № 37 им. маршала Катукова.

В руководстве двух орловских школ произошли кадровые изменения. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ирина Пирогова работает в системе образования 21 год. При этом, все это время она посвятила школе № 48, которая имеет репутацию учреждения для «трудных подростков». Именно туда в нулевые годы отправляли дебоширов из других орловских школ. Там же до сих получают образование работающие ученики — так называемые «вечерники».

Новым местом работы Пироговой станет школа №11 им. Г.М. Пясецкого. Также сменился руководитель в школе № 37 им. дважды Героя Советского Союза маршала М.Е. Катукова. Ее возглавила Наталия Котова, ранее работавшая в Знаменской школе. Ее педагогический стаж составляет 24 года.

Главными предметами Ирины Пироговой являются русский язык и литература, а Наталии Котовой — биология и химия.

ИА «Орелград»