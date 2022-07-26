На Орловщине ребенок заразился иксодовым боррелиозом

В регионе зарегистрирован очередной случай заражения после укуса клеща.



Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало оперативные данные мониторинга за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей. Строится она, в основном, на наблюдениях за обращаемостью орловцев в лечебно-профилактические организации. Согласно официальным данным, уровень этой обращаемости находится на уровне среднемноголетних показателей. При этом он на 10,5 процента уступает показателю аналогичного периода 2021 года.

Достаточно тревожно выглядит статистика по заболеваемости. Так, иксодовый клещевой боррелиоз был диагностирован у ребенка. Ранее в регионе также было диагностировано три случая этого заболевания у взрослых граждан. Таким образом, на текущий момент всего зафиксировано четыре случая заражения людей боррелиозом после укусов клещей. В целом в медицинские организации Орловской области обратилось уже 1648 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 567 детей. Случаи присасывания клещей зарегистрированы на территории всех муниципальных образований региона.

Иксодовый клещевой боррелиоз также называют болезнью Лайма. Это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Borrelia, переносимое иксодовыми клещами. Боррелии попадают в кровь жертвы при укусе инфицированным членистоногим. Болезнь Лайма является самым распространенным среди заболеваний, передаваемых при укусах клещей, на территории России она встречается повсеместно.

Специалисты характеризуют его как опасное инфекционное трансмиссивное заболевание острого или хронического течения. Бактерии рода Borrelia поражают кожу, суставы, сердце и нервную систему. Без лечения такое заболевание может привести к стойкому нарушению жизнедеятельности и инвалидизации человека. В Управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что в Орловской области организован зооэнтомологический мониторинг активности природных очагов с изучением численности и инфицированности клещей возбудителями инфекционных болезней. Членистоногих изучают на наличие возбудителей не только иксодового клещевого боррелиоза, но и гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза, клещевого вирусного энцефалита и пр.

«Территории Орловской области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, — отмечают при этом специалисты ведомства. — Если вы планируете выезд на территории, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту, Управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует проведение вакцинации против указанной инфекции».

ИА «Орелград»