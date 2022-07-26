Орловская областная больница обзаведется вертолетной площадкой

До настоящего времени объект, необходимый санавиации, отсутствует.

На территории областной больницы появится вертолетная площадка, в генплан внесены нужные изменения. Об этом сообщило издание «ИнфоОрел» со ссылкой на свои источники.

Напомним, в последние дни прошлого года областные власти сообщили о закупке вертолета санитарной авиацией — долгожданном событии, которое все время откладывалось. Ожидалось, что появление вертолета заменит часть перевозок наземным транспортом, приоритет будет отдаваться тяжелобольным, а расходы будут оплачены федеральным бюджетом в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

А в первых числах 2022 года пресс-служба губернатора распространила новость о том, что один из жителей Ливен даже был транспортирован в орловское медучреждение, из чего многие сделали вывод, что вертолет начал спасать человеческие жизни. На самом деле, новость оказалась фейковой — пациент скончался еще в Ливнах и его никуда не возили.

А в конце мая было официально объявлено, что вертолет санитарной авиации так ни разу и не применялся. Власти сослались на специальную военную операцию и закрытие неба для гражданских военных судов, хотя решение о запрете было введено лишь 11 марта, спустя почти два с половиной месяца с начала года.

На самом деле, как пишет «ИнфоОрел», в центре Орла банально отсутствует специально оборудованная площадка, где мог бы приземлиться вертолет. И внесение такого объекта в генплан — лишь первый шаг на пути появления необходимого объекта. Сообщается, что площадка будет максимально приближена к конечной точке доставки пациентов – территории больницы на бульваре Победы.

ИА «Орелград»