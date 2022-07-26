Профсоюзы выступили против роста тарифов на проезд

Со специальным заявлением выступила региональная общественная организация.



Президиум Федерации профсоюзов Орловской области выступил с заявлением о недопустимости повышения тарифа на проезд в общественном транспорте Орла. Опасения связаны с публикациями на данную тему, появившимися в ряде СМИ. Из этих материалов «профсоюзам стало известно о том, что частные перевозчики, обслуживающие транспортные маршруты в городе Орле, вновь предлагают повысить тариф на проезд». Президиум ФПОО, вероятно, решил не оставаться в стороне и тоже обсудил вопрос потенциального роста тарифов. В результате было выдвинуто требование не допустить повышения цен.

«Профсоюзы региона отмечают, что, как правило, услугами общественного транспорта пользуются самые низкообеспеченные слои населения, для которых повышение стоимости проезда станет ощутимой финансовой нагрузкой, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации профсоюзов. — Уже сегодня, по данным исследования РИА-Рейтинг, 12,2 процента жителей Орловской области живут за чертой бедности. В условиях снижения реальных доходов этой части населения, падения покупательной способности, роста цен и тарифов ЖКХ жители города, пользующиеся услугами общественного транспорта, окажутся в еще более сложной экономической ситуации».

При этом профсоюзы отмечают, что орловцы проявили гражданскую солидарность и патриотическую позицию в связи с проведением специальной военной операции России, что они активно оказывают помощь как участникам этой операции, так и жителям Украины, ДНР и ЛНР, в том числе беженцам с указанных территорий. Более того, президиум ФПОО выразил мнение, что ситуация с организацией работы общественного транспорта города Орла требует кардинального пересмотра.

«Каждый раз, повышая стоимость тарифа на проезд, перевозчики вместе с городской властью заверяют горожан, что это поможет качественно изменить ситуацию – следует из сообщения этой организации. — Однако существенных улучшений в работе общественного транспорта не отмечается, поток жалоб от населения в профсоюзы по данной проблеме не уменьшается. У жителей города много претензий к поведению водителей, состоянию транспортных средств, переполненности автобусов в часы пик и отсутствию общественного транспорта на маршрутах в вечернее время, в целом к качеству транспортных перевозок».

Федерация считает, что «проблема городского транспорта требует не однобокого решения, а комплексного подхода». В связи с этим должна быть усилена регуляторная функция власти. Кроме того, орловских чиновников призывают изучить опыт других регионов, провести углубленный анализ доходов и расходов перевозчиков, укреплять материальную базу муниципального предприятия (здесь, видимо, речь идет о МУП «ТТП» — прим. «Орелград»), более обоснованно распределять маршруты движения транспорта. Чиновников также призывают обеспечить соблюдение графика перевозок и предусмотреть необходимые средства на компенсацию выпадающих доходов перевозчиков за провоз льготных категорий граждан и другое. Словом, призывают сделать все возможное, чтобы не решать проблему за счет простых пассажиров.

ИА «Орелград»