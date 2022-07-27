Более 1200 нарушений прав пациентов вскрыла прокуратура

Льготники в регионе по-прежнему сталкиваются с невыдачей бесплатных лекарств.



В прокуратуре Орловской области прошло межведомственное совещание по проблемным вопросам в сфере здравоохранения. Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, его провел заместитель прокурора региона Сергей Панкратов. Отметим, что в совещании приняли участие первый зампред правительства Орловской области Татьяна Крымова и руководитель регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов. По словам Сергея Панкратова, в регионе «проводится целенаправленная, последовательная работа по соблюдению прав граждан на льготное обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями».

«Несмотря на принимаемые меры, нарушения в этой сфере носят распространенный характер, — отметил зампрокурора области. — В ходе прокурорских проверок выявляются факты несвоевременного проведения соответствующих закупочных процедур и распределения между гражданами имеющихся лекарственных препаратов и медизделений, ненадлежащего исполнения судебных решений об обязании органов здравоохранения обеспечить граждан положенными им препаратами и изделиями».

В целом в текущем году органами прокуратуры выявлено уже свыше 1200 нарушений при обеспечении льготной категории граждан бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями. По итогам проверок в адрес ведомств и должностных лиц было внесено 845 актов прокурорского реагирования. Сергей Панкратов также подчеркнул, что «многочисленные нарушения свидетельствуют об ослаблении ведомственного контроля со стороны профильного регионального департамента».

Примеров, когда льготникам приходится судиться с чиновниками от здравоохранения, имеется множество. Как правило, в защиту их интересов выступают прокуроры. Так, недавно вступило в силу решение Советского районного суда города Орла по такому иску. Его подал прокурор района, защищавший нарушенные права пациента-льготника. Ответчиком традиционно выступил областной департамент здравоохранения. Это был иск о взыскании убытков.

В суде прокурор указал, что орловец страдает ишемической болезнью сердца, наблюдается в поликлинике и имеет право на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета. Он остро нуждается в нескольких препаратах, однако рецепты ему выписывались нерегулярно. В качестве примера был приведен рецепт, выписанный в середине декабря 2021 года. Обслужен он был только в середине февраля 2022 года. Прокурор также заявил, что лечащим врачом поликлиники пациенту своевременно выписывались рецепты на жизненно важные препараты, но вовремя он их не получал. Без этих лекарств жизнь пациента находилась под угрозой, поэтому он был вынужден приобрести их за собственные средства. В суде прокурор потребовал обязать депздрав возместить пациенту потраченные деньги, а также обязать его своевременно и в полном объеме обеспечивать федерального льготника лекарствами. Исковые требования были удовлетворены.

ИА «Орелград»