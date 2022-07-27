Орловское зерно хранилось в небезопасных условиях?

Стали известны результаты надзора за качеством и безопасностью зерна.



Итоги деятельности в сфере надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки подвели специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сообщается, что за первую половину 2022 года в указанной сфере было проведено 519 мероприятий по контролю за оборотом зерновой продукции, в том числе две плановых и 84 внеплановых проверки. Также было проведено 327 мероприятий при ввозе-вывозе зерна с территории РФ и по ее территории и 106 контрольных мероприятий без взаимодействия.

В целом за отчетный период времени было проконтролировано 2,65 миллиона тонн зерна, в том числе 0,98 миллиона тонн при проведении контрольно-надзорных мероприятий, 1,37 миллиона тонн — при внутренних перевозках, а также 0,3 миллиона тонн — при экспорте. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 267 тысяч тонн зерна, которое хранилось в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств.

В рамках исполнения государственного задания специалисты Россельхознадзора отобрали и направили в подведомственные лаборатории 410 проб зерна, где эксперты изучили их на показатели качества, безопасности и содержания генно-модифицированных организмов (ГМО). Анализ проводился в двух лабораториях: так, 1420 исследований было проведено в ФГБУ «ЦНМВЛ», 4148 исследований — в ФГБУ «ЦОКЗ». В целом по итогам «зерновых» проверок в первом полугодии 2022-го было выявлено 137 правонарушений и составлено 190 протоколов.

По результатам рассмотрения протоколов самим ТУ Россельхознадзорам, а также арбитражными и мировыми судами за полгода вынесено 105 постановлений и решений о привлечении виновных к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 2,7 миллиона рублей. В 80-ти случаях вынесены постановления о привлечении нарушителей к административной ответственности в виде предупреждения, в пяти случаях — в виде устного замечания. Также ведомство выдало 137 предписаний об устранении выявленных правонарушений и внесло 12 представлений. По причине недостоверного декларирования прекращено действие 198 деклараций о соответствии на 591,42 тысячи тонн зерна.

ИА «Орелград»