Жительница Орла перевела мошенникам более трех миллионов рублей

65-летняя женщина не поверила «работникам банка», но перед «сотрудниками правоохранительных органов» уже не устояла.

65-летняя жительница Орла перевела аферистам крупную сумму — 3 миллиона 234 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Схема, по которой действовали злоумышленники, уже часто мелькала в криминальных хрониках. «Работники банка» посоветовали перевести сбережения на «безопасный счет», чтобы с ними ничего не случилось. Также они вынудили потерпевшую оформить крупный кредит и тоже перевести его на «безопасный счет».

Правда, в этот раз мошенники были на грани провала — женщина что-то заподозрила и поначалу не подчинялась. Однако, в запасе у них оставался еще один аргумент — звонок от «сотрудника правоохранительных органов». Тут уже потерпевшая пошла на поводу у преступников и выполнила их требования.

«Полиция в очередной раз напоминает: кем бы ни представлялись звонящие, не доверяйте им и не совершайте никаких финансовых операций. О состоянии вашего счета лучше узнавать лично в офисе обслуживающего вас банка. Насторожитесь, если вас призывают взять кредит или перечислить средства на якобы безопасный счет. Такие инструкции могут дать только мошенники. Немедленно завершите разговор и перезвоните по горячей круглосуточной линии обслуживающего вас банка по номеру телефона, указанному на обороте карты, или на официальном сайте учреждения. Будьте бдительны!», — в очередной раз призывает пресс-служба полиции.

ИА «Орелград»