Андрей Клычков рассказал о традиции не бриться во время отпуска

Губернатор Орловской области вышел из отпуска.

Глава региона Андрей Клычков вышел из отпуска и провел прямой эфир со своими подписчиками. Перед орловцами он предстал в небритом виде и рассказал о своей отпускной традиции:

«У меня такая традиция, я во время отпуска не бреюсь. Итог моего отпуска, как говорится, на лицо», — рассказал губернатор.

Губернатор рассказал, что ему очень понравился отдых в родном Калининграде, где впервые за долгое время он провел много времени в кругу семьи. По его словам, он зарядился энергией и планирует работать вдвое активнее.

ИА «Орелград»