Поисковики нашли в Орловской области тела двухсот «забытых» солдат

В Покровском районе подтвердилась информация местных жителей о «забытых» телах красноармейцев.

Молодежное поисковое объединение «Огненная дуга» обнаружило в селе Топки Покровского района останки не менее двухсот солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Внимание поисковиков привлекла братская могила времен войны, тела из которой, по официальной версии, были перенесены в новую могилу в парке колхоза имени Жданова. На протяжении многих лет местные жители утверждали, что погибшие солдаты до сих пор покоятся в старой могиле.

В наши дни эта информация подтвердилась — было обнаружено несколько забытых и при этом довольно масштабных захоронений. Сообщается, что поисковая вахта продлится до 5 августа.

ИА «Орелград»