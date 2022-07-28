В Орле бизнесмена оштрафовали за срыв поставки СИЗ в больницу

По решению суда предпринимателю придется также заплатить набежавшие проценты.



В Орле региональный арбитражный суд рассмотрел исковое заявление бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко» к индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному в Верховском районе. Это был спор о взыскании штрафа за сорванную поставку. Как следует из материалов дела, в ноябре 2020 года больница заключила с бизнесменом гражданско-правовой договор на поставку средств индивидуальной защиты в количестве и в соответствии с наименованиями, указанными в спецификации.

По условиям контракта, СИЗ должны были быть поставлены в течение 25 календарных дней с даты заключения договора. Цена последнего составила 11,56 миллиона рублей. Однако он не был выполнен. Чуть более месяца спустя, а именно 29 декабря 2020 года стороны подписали соглашение о расторжении гражданско-правового договора. Одновременно они заключили соглашение, в соответствии с которым ИП обязался выплатить больнице имени Семашко штраф в размере 346,8 тысячи рублей.

Соглашением было установлено, что штраф за срыв поставки бизнесмен должен заплатить в течение 10 рабочих дней с момента его подписания. Однако до сих пор ИП не выполнил и эти обязательства, в связи с чем больница обратилась в арбитражный суд. Последний решил требования удовлетворить. С индивидуального предпринимателя в пользу больницы будет взыскан не только штраф в указанном размере, но и набежавшие за просрочку проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 24,8 тысячи рублей. Причем суд постановил продолжить начисление и взыскание процентов за каждый новый день просрочки до тех пор, пока бизнесмен с больницей полностью не расплатится.

ИА «Орелград»