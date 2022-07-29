Орловская прокуратура проводит проверку инцидента с рабочими, потерявшими сознание в колодце

В Залегощи двое рабочих потеряли сознание в трехметровом канализационном колодце.

Областная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с рабочими в поселке Залегощь.

Ранее «Орелград» сообщал о тм, что вчера на улице Заводская были спасены двое рабочих, потерявших сознание в трехметровом канализационном колодце.

На данный момент известно, что пострадавшие занимались работами по устранению засора. А за организацию работ ответственен МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Залегощь».

«Прокуратурой будет проверено соблюдение при проведении работ законодательства в сфере охраны труда. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИА «Орелград»