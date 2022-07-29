Оружие и боеприпасы изъяли у граждан, пытавшихся пройти в суды Орла

Попытки проноса запрещенных предметов пресекли судебные приставы.



В Орловской области в первой половине 2022 года судебными приставами из отдела обеспечения установленного порядка деятельности судов были выявлены и пресечены попытки проноса более 1500 запрещенных предметов в здания судов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России. Так, в орловские суды посетители пытались незаконно пронести 12 единиц огнестрельного оружия, 212 боеприпасов, 184 единицы газового и травматического оружия и 75 электрошоковых устройств.

Кроме того, были пресечены попытки проноса 1100 так называемых иных предметов, запрещенных в залах судов. Среди них оказались канцелярские ножи, отвертки, ножницы, шило, длинные гвозди и другие предметы, которые, как говорят приставы, могут представлять собой серьезную угрозу для безопасности окружающих.

«Благодаря грамотным действиям судебных приставов по ОУПДС при осуществлении пропускного режима, граждане с опасными предметами в здания судов допущены не были, — резюмируют в пресс-службе ведомства. — Ежедневно судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Орловской области в полном объеме обеспечивают охраной здания арбитражного суда Орловской области, Орловского областного суда, 21 районного суда, 48 судебных участков мировых судей».

Напомним, ранее похожую статистику привели в Управлении ФСИН России по Орловской области. Ведомство сообщило, что в первой половине текущего года оперативными аппаратами и подразделениями безопасности проводился комплекс мероприятий по профилактике проникновения в режимные учреждения запрещенных предметов. В результате при попытке передачи было изъято 31 средство мобильной связи и 112 колюще-режущих предметов. Восемь граждан были задержаны за попытку передачи запрещенных предметов в колонии, они уже привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»