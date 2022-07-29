«Техспецкомплект» всплыл в новом деле о мошенничестве

Дело о крупном мошенничестве возбуждено по мотивам прокурорской проверки.



Прокуратура Болховского района Орловской области объявила о результатах проведенной этим ведомством проверки исполнения требований федерального законодательства при реализации национальных проектов. Как следует из сообщения надзорного органа, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» администрацией города Болхова был заключен контракт с ООО «Техспецкомплект» на выполнение работ по благоустройству территории Парка культуры и отдыха.

Работы должны были проводиться также в рамках проекта создания комфортной городской среды «Сад-городок». Цена контракта составила 50 миллионов рублей. Проведенной проверкой, как сообщает прокуратура района, были выявлены факты завышения цен на выполненные работы со стороны подрядчика – компании «Техспецкомплект». По мнению силовиков, тем самым был причинен ущерб муниципальному бюджету Болхова на сумму более 2 миллионов рублей.

«На основании направленных прокуратурой района в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ материалов проверки, ОМВД России по Болховскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере», — резюмирует прокуратура Болховского района.

Напомним, что название компании «Техспецкомплект» в последние годы с незавидной регулярностью мелькает в лентах новостей и в релизах правоохранительных органов. Например, она выступала подрядчиком по многомиллионному контракту на благоустройство площади Жукова в Орле. ремонт завершился возбуждением громского уголовного дела, которое еще расследуется, а также возбуждением антимонопольного дела о возможном сговоре при проведении тендера.

Кроме того, в марте этого года уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения» было возбуждено в отношении подрядчика, использовавшего в своей работе строительные материалы несоответствующего качества. Речь идет о реализации национального проекта «Жилье и городская среда», проверку которого организовала Ливенская межрайонная прокуратура. Тогда было установлено, что администрация Ливен заключила с ООО «Техспецкомплект» контракт на благоустройство общественной территории «Парк Машиностроителей».

Правоохранители посчитали, что подрядчик, «преследуя цель незаконного обогащения, при исполнении контракта использовал строительные материалы несоответствующего качества, указав при этом в итоговых документах недостоверные сведения о применении более дорогих по стоимости составляющих». Напомним также, что в орловских СМИ компания «Техспецкомплект» приобрела репутацию «подрядчиков-фаворитов» действующего губернатора. Возможно, это всего лишь совпадение, но после прихода в регион Андрея Клычкова компания начала получать многомиллионные подряды.

ИА «Орелград»