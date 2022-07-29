В Орле раскрыли межрегиональную сеть фальшивых продуктов

Все началось с выявления фантомной площадки по производству молочной продукции.



Мониторинговая группа Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям разоблачила настоящую межрегиональную сеть, которая наладила товарооборот продуктов питания неизвестного происхождения. Как пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, все началось в мае этого года, когда указанная группа выявила площадку некоей компании ООО «Эверест», зарегистрированной на территории Орловской области. Эксперты проследили цепочки товаров и установили, что в адрес орловской компании активно поступала молочная продукция неизвестного происхождения.

Проведенное расследование показало, что сливочное масло, сливки и сыр орловской компании отправляли так называемые предприятия-фантомы. Согласно данным системы «Меркурий», далее продукция перерабатывалась и рассылалась по стране. В частности, она направлялась в Башкортостан, Рязанскую, Ростовскую и Московскую области. По факту введения в оборот товаров неизвестного происхождения орловская площадка была исключена из гореестра, работа в информационной системе ее уполномоченного лица была заблокирована.

Несмотря на это, выработанная орловской площадкой ООО «Эверест» продукция все еще остается в обороте, — отметили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. Поэтому последовало продолжение истории. Орловское сливочное масло всплыло в Смоленской области. Оно было поставлено в Починковскую районную больницу. Образцы масла были исследованы в лаборатории. Эксперты установили, что продукция не соответствует требованиям технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» по наличию растительных жиров, что свидетельствует о фальсификации товара. Информация об этом направлена в прокуратуру Орловской области.

Кроме того, Управление Россельхознадзора проинформировало получателей продукции «Эвереста» о выявленных нарушениях для исключения из реализации товаров фантомных предприятий. И тут всплыл интригующий факт. Оказалось, что уполномоченное лицо орловского «Эвереста» является также уполномоченным лицом ООО «Дон», зарегистрированного в Ростовской области. В связи с этим рамки проверки были расширены, расследование вышло за пределы Орловской области.

Мониторинговая группа изучила деятельность «Дона» по записям в системе «Меркурий». И тут выяснилось, что предприятие умудрилось из 2 кг сырья произвести 10 тонн сливок и масла. Кроме того, оно искусственно увеличило в производственных транзакциях объем говядины на 34,9 тонны. Чудесным образом полученную продукцию предприятие отправило в Москву и Подмосковье. Орловцы подключили к расследованию коллег из Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Москвы, Московской и Тульской областей — для принятия мер в рамках их полномочий. Подключена была и налоговая служба. Последняя помогла выяснить, что у «Дона» нет ОКВЭД на производство, переработку, реализацию пищевых продуктов. Более того, предприятие не работает по адресу регистрации. В Россельхознадзоре добавили, что площадка, выявленная на территории Ростовской области, как ранее и орловская, переведена в статус фантомной и исключена из реестра. Также аннулированы две учетные записи уполномоченных лиц «Дона».

ИА «Орелград»