В Орле возбуждено дело в отношении начальника кафедры института МВД

Мужчину подозревают в том, что он заставлял адъюнктов вести учебные занятия вместо приглашенных совместителей.

Начальник кафедры уголовного процесса Орловского юридического института им. В.В. Лукьянова подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

На протяжении четырех лет он использовал адъюнктов свой кафедры для проведения лекций и семинаров. В то же время, «по бумагам» эти занятия должны были вести приглашенные со стороны специалисты экспертных учреждений области.

Таким образом, по версии следствия, курсантам института были предоставлены неквалифицированные образовательные услуги. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее уголовные дела были возбуждены в отношении начальника УГИБДД по Орловской области Александра Коршунова, а также двух его подчиненных. Их подозревают в том, что на протяжении четырех лет они занимали должности доцентов по совместительству одной из кафедр института МВД и получали за это соответствующее денежное довольствие. При этом, они не проводили все виды учебных занятий, утвержденных учебным расписанием.

ИА «Орелград»