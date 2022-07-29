В Орловской области снова растет заболеваемость COVID-19

29.7.2022 | 13:40 Медицина, Новости

Накануне заразился 41 человек.

В Орловской области снова начинает увеличиваться количество людей, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом можно судить по данным оперштаба.

На протяжении многих недель в регионе выявлялось небольшое число новых заражений, а смертность свелась практически к нуля. Однако, в последние дни статистические показатели становятся похожими на некоторые периоды пандемии.

Например, вчера в Орловской области выявлен 41 новый случай заражения COVID-19. При этом, десять пациентов были госпитализированы.

Отметим, что судя по заявлениям властей, в России резко сократилось число желающих пройти вакцинацию от коронавируса. Кроме того, с начала СВО тема пандемии утратила доминирование в информационной повестке, а после и вовсе по регионам прокатилась волна отмены антиковидных ограничений. Все это, вероятно, спровоцировало снижение бдительности у населения.

ИА «Орелград»

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