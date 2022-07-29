Вслед за прокурорами закупки лекарств проверит Орловское УФАС

Антимонопольщики заинтересовались обеспечением льготников препаратами.



Начальник отдела антимонопольного контроля товарных и финансовых рынков Орловского УФАС России Наталия Аксенова выступила на межведомственном совещании. Как уже рассказывал «Орелград», оно прошло в прокуратуре региона, а его участники обсудили вопросы соблюдения прав граждан на бесплатное лекарственное обеспечение. Заместитель прокурора региона Сергей Панкратов отметил, что в текущем году органами прокуратуры выявлено более 1200 нарушений при обеспечении льготников бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, по итогам проверок внесено 845 актов реагирования.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС, в свою очередь Наталия Аксенова доложила, что в настоящее время в соответствии с требованием прокуратуры области управление приступило к проведению проверки регионального департамента здравоохранения. Проверяют это ведомство «на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства при проведении закупочных процедур на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для льготной категории граждан».

«Аналогичная проверка уже проводилась в марте текущего года, — пояснили при этом в Орловском УФАС. — В случае выявления нарушений требований действующего законодательства будут применяться соответствующие меры реагирования». Кстати, большое количество выявленных нарушений Сергей Панкратов связал с ослаблением ведомственного контроля со стороны профильного регионального департамента. По итогам совещания он поручил уполномоченным органам принять дополнительные меры, направленные на обеспечение прав граждан.

Напомним также, что ситуация с обеспечением орловцев лекарствами, порой, выглядит парадоксально. С одной стороны, суды завалены исками, которые прокуроры подают в интересах льготников, оставшихся без бесплатных лекарств. С другой стороны, по ряду направлений наблюдается избыток препаратов. Достаточно вспомнить отчет Контрольно-сетной палаты Орловской области, который аудиторы недавно представили в Орловском облсовете народных депутатов.

Они проверили расходование средств областного бюджета, выделенных на лекарственное обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Было отмечено, что «с января по май 2020 года лекарственное обеспечение пациентов высокого риска (за исключением перенесших инфаркт миокарда) в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» не производилось, что нарушало права данной категории граждан на льготное лекарственное обеспечение». В то же время аудиторы установили, что чиновниками была произведена закупка лекарственных препаратов в избыточном количестве, не обоснованном потребностью на 2020 год. По состоянию на 1 апреля 2022 года в регионе имелся остаток лекарственных препаратов на сумму 66 миллионов рублей, в том числе препаратов с истекшим сроком годности на сумму 2,8 миллиона рублей.

ИА «Орелград»