Эксперты: Стоянка у места Судбищенской битвы обладает ценностью

Завершена процедура общественного обсуждения акта государственной экспертизы.



В Орле завершилась процедура общественного обсуждения акта государственной историко-культурной экспертизы вновь выявленного объекта культурного наследия «Стоянка «Ольховец / Судбищенская битва 1555 г.». Сам акт был подписан в конце июня, после чего в течение месяца он был опубликован в открытом доступе. Как следует из информации областных властей, никаких предложений по нему в ходе обсуждения не поступило. Это означает, что сделан очередной шаг на пути признания недавно выявленного объекта археологического наследия памятником.

Как следует из акта экспертизы, «Стоянка «Ольховец / Судбищенская битва 1555 г.» имеет большое значение как источник информации культурного и исторического характера о кратковременной стоянке русского войска. Она связана с событиями 24-25 июня 1555 года (3-4 июля по новому стилю), когда в районе урочища Судбище (сейчас – территория Новодеревеньковского района Орловской области) произошло столкновение крымско-татарского войска и отряда русских воинов под руководством Ивана Васильевича Шереметева. В результате произошедшей двухдневной битвы обе стороны понесли серьезные потери. Татарские отряды вынуждены были спешно отойти в Крым.

Всего в сражении, по разным оценкам историков, могли принимать участие от 30 до 40 тысяч воинов, что ставит его в ряд крупнейших столкновений своего времени. Вывод экспертов: выявленный объект археологического наследия «Стоянка «Ольховец / Судбищенская битва 1555 г.» обладает историко-культурной ценностью и включение его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации обосновано.

Данная стоянка находится на территории Старогольского сельского поселения, к востоку и юго-востоку от автомобильной дороги Орел — Ефремов. Она занимает часть балки Ольховец — в верховой ее части и прилегающим полям, расположенным на коренных берегах с обеих сторон балки. Протекающий по ней одноименный ручей впадает в реку Гоголь, относящейся к бассейну Красивой Мечи (приток реки Дон). Эксперты предлагают придать этой стоянке статус памятника федерального значения.

Ранее был разработан проект предмета охраны объекта культурного наследия «Ольховец / Судбищенская битва 1555 г.». Самим предметом охраны является верхний слой объектов археологического наследия мощностью до 0,6 метра, содержащий значительное количество находок по всей своей площади, а также возможные массовые погребения и разрозненные человеческие останки, связанные с Судбищенской битвой. Скрытые объекты археологического наследия, которые будут выявлены в процессе дальнейшего полевого археологического обследования, могут дополнить предмет охраны.

ИА «Орелград»