Дома инвалидов обследуют под Орлом

Специальная комиссия создана в Орловском районе.



Администрация Орловского муниципального округа создала комиссию по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. В состав этого коллегиального органа вошли восемь человек, включая чиновников окружной администрации, местного центра социальной защиты населения и общественной организации инвалидов. Комиссии предстоит оценивать условия проживания граждан с учетом доступности среды.

Новый орган, в частности, будет поднимать документацию по каждому многоквартирному дому и знакомиться с его техническими характеристиками. Комиссии предстоит выяснять в каждом конкретном случае, имеются ли в доме, к примеру, пандусы или специальные подъемные механизмы, и если нет, то позволяет ли конструкция дома их установить. В полномочия и обязанности комиссии входит проведение визуального и технического осмотра каждого МКД, в котором проживает хотя бы один гражданин с ограниченными возможностями здоровья.

Члены комиссии обязаны проводить беседы с каждым инвалидом, чтобы выяснить его мнение о доступности среды, в которой тот проживает. Комиссия обязана учитывать пожелания людей, ради защиты прав которых она, собственно, и создана. По итогам осмотра, изучения документов и бесед с инвалидами члены комиссии должны проводить заседания и оформлять протокол с оценкой необходимости и возможности приспособления квартиры инвалида или общего имущества многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом его потребностей.

Примечательно, что в акте обследования комиссия также должна давать оценку экономической целесообразности проведения реконструкции или капитального ремонта каждой обследованной ею квартиры или дома. Ведь не исключено, что дом может оказаться ветхим или аварийным, и в этом случае логичнее будет переселить инвалида в другое, благоустроенное жилье. По условиям, решение комиссии будет считаться правомочным только в том случае, если на заседании присутствовала как минимум половина ее членов. При равенстве голосов решающее значение будет иметь голос председателя.

ИА «Орелград»