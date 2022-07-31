Ряд кандидатов уже не дойдут до выборов в Орловской области

Процедура подачи документов на регистрацию завершилась.

В Орловской области завершился период представления кандидатами документов на регистрацию для участия в выборах, назначенных на 11 сентября 2022 года. Об этом сообщает региональная Избирательная комиссия. Речь идет о документах для регистрации кандидатами на выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований. Согласно обнародованным данным, всего в избирательные комиссии Орловской области различного уровня пакеты документов подали 265 кандидатов.

«Два кандидата, выдвинутых в порядке самовыдвижения ранее уведомили комиссии об отказе участвовать в выборах, — уточняет облизбирком. — Один кандидат снял свою кандидатуру с выборов после представления документов на регистрацию». На текущий момент в регионе зарегистрировано 183 кандидата. В облизбиркоме добавили, что еще двум кандидатам-самовыдвиженцам, было отказано в регистрации. Отметим, что всего в этом году изначально желание принять в выборах участие выразили 75 самовыдвиженцев.

Ранее в избиркомы региона поступили документы для выдвижения кандидатов от семи избирательных объединений: Всероссийской политической партии «Единая Россия», областного отделения КПРФ, Орловского регионального отделения политической партии ЛДПР, Социалистической политической партии «Справедливая России – Патриоты – За правду», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», а также региональных отделений политических партий «Новые люди» и «Партия дела».

По данным облизбиркома, 11 сентября 2022 года на территории Орловской области в 26 муниципальных районах, городских округах пройдут 64 выборные кампании. В результате должны быть избраны 73 депутата представительных органов муниципальных образований. Чтобы узнать, проходят ли выборы в этом году на конкретной территории, можно воспользоваться цифровым сервисом ЦИК России.

ИА «Орелград»