Орловцам предлагают налоговые вычеты в упрощенном порядке

Правом на получение таких вычетов обладают более 3500 жителей региона.



Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области. В первой половине 2022 года налоговики получили около 3 тысяч сведений от банков, присоединившихся к информационному обмену. Речь идет об информации о гражданах, которые открыли индивидуальные инвестиционные счета. Кроме того, было получено более 100 сведений о праве налогоплательщиков на имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение жилья. Но и это еще не все. Налоговики говорят, что в их собственной базе данных содержатся сведения еще в отношении 611 орловцев, у которых право на имущественный вычет возникло с 1 января 2020 года, и имеющих переходящий остаток на 2022 год и последующие годы.

«Упрощенный порядок получения НДФЛ физическим лицом предусматривает, что налоговый орган получает сведения от банков и после предварительной проверки направляет предзаполненное заявление в интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», — объясняют в областной налоговой службе. — После того, как налогоплательщик даст свое согласие на получение вычета, денежные средства перечисляют в течение 1,5 месяцев. Таким образом, отпадает необходимость подавать декларацию и подтверждающие документы, а срок камеральной проверки и возврата налога сокращается более чем в 2 раза».

Иными словами, при желании можно значительно упростить жизни и себе, и налоговикам. Что касается конкретных вычетов, то в упрощенном порядке можно получить инвестиционные и имущественные налоговые вычеты. Они будут равны суммам фактически произведенных расходов на приобретение недвижимости и по уплате процентов по ипотеке. Кстати, по итогам первого полугодия право на инвестиционный налоговый вычет в упрощенном порядке в Орловской области было подтверждено более чем 600 гражданам.

«При этом основными причинами отказа в получении вычета в упрощенном порядке является отсутствие личного кабинета налогоплательщика, налоговой базы, к которой возможно применение вычета, представление декларации 3-НДФЛ, одновременное ведение нескольких инвестиционных счетов», — уточнили в УФНС. Налоговые инспекции региона уже сформировали и направили орловцам через их личные кабинеты более 700 предзаполненных заявлений о получении имущественного вычета в упрощенном порядке. Причем уже более 200 человек подтвердили предзаполненные заявления налоговых органов на имущественный вычет.

ИА «Орелград»