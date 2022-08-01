Почти 750 «лекарственных» исков подали на орловских чиновников

Подавляющая часть требований была судами удовлетворена.



В первом полугодии 2022 года в Орловской области прокурорами в суды было предъявлено 746 исковых заявлений об обеспечении пациентов лекарствами, а также взыскании затраченных на их приобретение средств. Об этом было заявлено на заседании ведомственной коллегии, которая прошла в прокуратуре Орловской области под председательством главы этого ведомства Алексея Тимошина.

В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что вопросы соблюдения прав граждан при оказании медицинской помощи находятся на постоянном контроле. Только в первой половине текущего года меры прокурорского реагирования позволили обеспечить свыше 700 рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании. Ранее сообщалось, что в ходе проверок достаточно регулярно выявляются факты несвоевременного проведения соответствующих закупочных процедур и распределения между гражданами лекарств и медицинских изделий.

«В истекшем периоде 2022 года органами прокуратуры области выявлено более 1200 нарушений при обеспечении льготной категории граждан бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, внесено 845 актов реагирования», — такие данные приводила пресс-служба прокуратуры региона. Возвращаясь к вопросам судебной защиты прав льготников, добавим: учитывая озвученные данные, нетрудно подсчитать, что в среднем ежемесячно в Орловской области в защиту прав оставшихся без лекарств орловцев подается почти 125 исков.

Практически все суды региона работают в этом отношении с немалой нагрузкой. Например, пресс-служба Верховского районного суда ранее отметила, что всего за 20 дней – в период с 20 мая по 10 июня 2022 года – было рассмотрено 10 гражданских дел по искам прокурора Верховского района к департаменту здравоохранения Орловской области и местной ЦРБ. Во всех случаях прокурор просил о возложении обязанности по обеспечению граждан, включенных в федеральный и региональный регистры льготных категорий, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

По всем рассмотренным делам были вынесены решения об удовлетворении исковых требований. Отметим, что в данном случае речь идет только о небольшом Верховском районе. Кстати, судебные акты зачастую обжалуются чиновниками в вышестоящей инстанции. Это как минимум позволяет им выиграть время, хотя по некоторым делам решения судов подлежат немедленному исполнению – в тех случаях, когда отсутствие лекарства угрожает жизни льготника. К слову, прокуроры говорят и о «ненадлежащем исполнении судебных решений об обязании органов здравоохранения обеспечить граждан положенными им препаратами и изделиями».

ИА «Орелград»