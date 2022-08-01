В Орловской области зажгли частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата

Рядом с останками красноармейцев, погибших в 1943 году, открыли монумент в честь Николая Савосина, погибшего в ходе СВО.

На воинском захоронении в деревне Ловчиково Глазуновского района зажжена частица Вечного огня с московской Могилы Неизвестного Солдата. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграмм-канале.

Капсула с частице Вечного огня сутки находилась в храме Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, после чего там же прошла Божественная литургия. Вечный огонь был зажжен в честь 79-й годовщины освобождения Глазуновского района от немецко-фашистских захватчиков.

В этот же день на воинском захоронении был открыт монумент в в честь Николая Савосина, десантника, погибшего в деревне Нырково Луганской области в ходе Специальной военной операции на Украине.

ИА «Орелград»