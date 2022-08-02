В центре Орла пройдет презентация автотехники ГАЗ

2.8.2022 | 14:27 Новости, Экономика

Компания представит 18 единиц автобусной и автомобильной техники.

В четверг, 4 августа, на площади Ленина пройдет презентация 18 единиц современной автобусной и автомобильной техники, выпускаемой под брендом ГАЗ.

По информации пресс-службы губернатора, желающие смогут увидеть: фудтрак на базе каркасного автобуса, самосвал с трехсторонней разгрузкой и двухрядной кабиной, комбинированную дорожную машину, бункеровоз, электробус, медицинский кабинет, мусоровоз, пищевую цистерну, автобусы, в том числе — школьный и низкопольный.

Работать экспозиция будет с 09.00 до 13.00. Ее планируют посетить представители регионального правительства и крупных орловских компаний.

ИА «Орелград»

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