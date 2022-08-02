В Орловской области перевернулся КамАЗ, пострадал водитель

41-летний водитель грузовика ехал со стороны Змиевки в направлении Никольского.

Вчера в первой половине дня в Орловской области перевернулся грузовик КамАЗ, пострадал водитель. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 11 часов 41-летний мужчина ехал за рулем грузовика КамАЗ 6520 со стороны деревни Плоское в направлении села Никольского. В районе четвертого километра автодороги «Змиевка — Никольское- Поваляевы Дворы» он потерял управление большегрузом и допустил опрокидывание.

Водитель получил телесные повреждения, но госпитализация ему не потребовалась.

ИА «Орелград»