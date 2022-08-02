В регионе за неделю выявлено 17 нарушений в сфере оборота оружия

2.8.2022 | 19:07 Новости, Происшествия

Правонарушения были выявлены орловскими росгвардейцами.


За последнюю неделю сотрудники подразделений Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области провели 97 проверок условий хранения гражданского оружия. С итогами этих проверок ознакомили в пресс-службе тероргана Росгвардии. Сообщается, что всего за неделю силовики выявили 17 нарушений правил оборота оружия. Они подпадают под действие статьи 20.8. КоАП РФ (нарушение правил хранения оружия и патронов к нему) и статьи 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет).

Также силовики за неделю изъяли у жителей Орловской области шесть единиц гражданского оружия. Добровольно на возмездной основе две единицы незарегистрированного оружия сдала жительница города Орла – как уже писал «Орелград», женщина нашла два охотничьих ружья, вероятно, принадлежавших когда-то ее родственникам, и добровольно сдала их в Росгвардию. После обязательной процедуры проверки ей будет выплачено денежное вознаграждение в соответствии с расценками, утвержденными постановлением правительства Орловской области.

Кстати, ведомство напоминает, что, помимо денежного вознаграждения, в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрено освобождение от уголовной и административной ответственности. В тероргане Росгвардии добавили, что за неделю в эту службу также поступило свыше 240 заявлений от физических лиц и 23 обращения от юридических лиц. Росгвардейцы выдали орловцам 219 лицензий и разрешений.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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