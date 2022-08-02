В Советском районе Орла в результате аварии госпитализирован мотоциклист

2.8.2022 | 12:09 Новости, Происшествия

Водитель легкового автомобиля поворачивал налево, мотоциклист ехал прямо.

Вчера 34-летний мотоциклист был госпитализирован после аварии в Советском районе Орла. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 14.10 водитель мотоцикла Honda CBR 900 RR ехал по улице Игнатова со стороны переулка Ягодный в направлении улицы Цветаева. В этот момент 52-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 поворачивал налево в районе дома № 35 по Игнатова.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы, потребовавшие медицинской помощи.

ИА «Орелград»

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