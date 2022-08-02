За несанкционированный сброс отходов могут конфисковать транспортное средство

С 25 июля 2022 г. вступили в силу поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые, в том числе, устанавливают административную ответственность за нарушения требований по охране окружающей среды, в частности:

за выгрузку или сброс с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов вне объектов размещения или мест (площадок) накопления отходов (ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ) – административный штраф на граждан в размере от 10 до 15 тыс. руб.; на должностных лиц — от 20 до 30 тыс. руб.; на юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

за те же действия, совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ) — административный штраф на граждан в размере от 40 до 50 тыс. руб.; на должностных лиц — от 60 до 80 тыс. руб.; на юридических лиц — от 100 до 120 тыс. руб.

за повторные нарушения ч. 3.2 и 3.4 ст. 8.2 КоАП РФ установлено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 60 до 70 тыс. руб.; на должностных лиц — от 80 до 100 тыс. руб. с конфискацией грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, являющихся орудиями совершения административного правонарушения, или без таковой; на юридических лиц — от 150 до 200 тыс. руб. с конфискацией грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, являющихся орудиями совершения административного правонарушения, или без таковой.

Региональный оператор ведет регулярную работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, а также по информированию населения об обязанности выбрасывать отходы в специально отведенных для этого местах. Однако, свалки появляются регулярно. Напоминаем, что все твердые коммунальные отходы должны размещаться только в контейнерах и бункерах. Крупногабаритные отходы (двери, рамы, мебель) при отсутствии бункера могут складироваться рядом с контейнерами. Строительные отходы образователь обязан утилизировать по отдельному договору с компанией, имеющей лицензию на работы с этим видом отходов. Опасные отходы (ртутные термометры, ртутьсодержащие лампы, отработанные элементы питания, аккумуляторы) также необходимо утилизировать через соответствующие организации. Выбрасывать отходы в неположенном месте недопустимо!

Как показал наш недавний опрос, чаще всего жители сталкиваются с несанкционированными свалками, отдыхая на природе, у водоема, а также у себя во дворе. Если вы стали свидетелем несанкционированного сброса отходов, рекомендуем сделать видеофиксацию происшествия и передать материалы в полицию или Росприроднадзор. В случае обнаружения несанкционированных свалок просим сообщать об этом региональному оператору по телефону +7(4862) 48-10-04, указав дату и место обнаружения.