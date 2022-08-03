Депутат Вдовин обеспокоился судьбой денег, выделенных Орлу на туризм

Михаил Вдовин предложил вложить деньги в развитие историко-культурного квартала.

Первый зампред облсовета Михаил Вдовин обеспокоен тем, как орловские власти могут распорядится деньгами, выделенными Ростуризмом на развитие туристского центра. Своими размышлениями депутат поделился на странице в социальной сети VK.

Напомним, Орел занял второе место на конкурсе Ростуризма по поддержке проектов обустройства туристских центров городов. Теперь в рамках нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» областной центр получит 215 миллионов рублей на повышение комфортности, безопасности и притягательности туристского центра для гостей города.

«Надеюсь, что эти деньги будут потрачены не на развешивание табличек и разработку неких концепций, которые будут пылиться на полках, а на действительно необходимые дела. Учитывая, что город Орел приобрел статус литературной столицы, думаю именно это направление необходимо развивать, в этом плане необходимо подумать об обустройстве литературного квартала», — считает Вдовин.

Литературный квартал был признал объектом культурного наследия в 2016 году. Он ограничен улицами 7 Ноября, Горького, Тургенева, а также переулком Георгиевским. Что касается самого Вдовина, то губернатором Клычковым на него были возложены контрольные функции в проектах, связанных с благоустройством Дворянского гнезда.

ИА «Орелград»